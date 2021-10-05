البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى ووزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر  

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البرقية:"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يطيب لنا أن نهنئ سيادتكم بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التى سطرتها سواعد المصريين من خلال القوات المسلحة الباسلة ودماء أبنائها الأبرار، إذ صنعوا ملحمة وطنية شهد لها العالم، ومازال يشهد مجهودات سيادتكم وأجهزة الدولة المصرية للحفاظ على الرفعة المصرية فى كافة المجالات".

وأردف البابا: "نرجو لكم ولجيشنا العظيم مزيدًا من التقدم والأعمال المجيدة فى سبيل تنمية وطننا الغالى مصر".

كما أرسل البابا تواضروس الثانى، برقية تهنية للفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وجاء فى البرقية: "السيد الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة، يسعدنا أن نهنئكم مع كل أبناء القوات المسلحة البواسل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التى ستظل خالدة فى الذاكرة المصرية مسطورة بحروف من نور وبدماء الأبطال الأبرار من الضباط وضباط الصف والجنود من كل أطياف الشعب بفضل عقيدة القوات المسلحة الراسخة التى حمت الوطن من الأخطار الخارجية وحفظت استقراره فى أدق اللحظات التاريخية".

وتابع البابا: "نرجو لقواتنا المسلحة تحت قيادتكم مزيدًا من الانتصارات فى حربها على الإرهاب، ومعركتها من أجل تنمية بلادنا العزيزة مصر".