4 قرارات جمهورية بإصدار اللوائح التنفيذية لعدد من معاهد ومراكز البحوث

جدة - نرمين السيد - وتضمنت القرارات إصدار اللوائح التنفيذية لعدد من معاهد ومراكز البحوث، والتى جاءت كالتالى:- القرار رقم 408 لسنة 2021، بشأن اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات، والقرار رقم 409 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث. وكذلك القرار رقم 410 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للمركز القومى للبحوث، وأيضا القرار رقم 411 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

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