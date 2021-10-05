رئيس الأسقفية مهنئا بذكرى أكتوبر: روح النصر تقودنا حربا وسلما

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة وجموع المصريين، بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.





وقال رئيس الأساقفة فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن حرب أكتوبر المجيدة أثبتت قدرة الإنسان المصرى على تخطى الصعاب والعقبات متسلحًا بالوطنية والإيمان والعمل، مؤكدا أن الجيش المصرى رغم مرور كل تلك السنوات مازال يتمتع بروح نصر أكتوبر التى تقود البلاد حتى اليوم فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فلم تتوقف القوات المسلحة عن دعم مصر سواء فى الحرب أو السلام. وصلى رئيس الأساقفة، أن تستمر روح نصر أكتوبر فى قيادة البلاد فى جميع المجالات السلمية والعسكرية إذ تعكس المعدن الأصيل للإنسان المصرى.

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