جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ الفيوم، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على الدفع بعناصر شابة جديدة لمواقع المسئولية، بما يسهم فى الارتقاء بكافة المواقع الخدمية، ودفع عجلة التنمية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين الدكتور محمد التونى معاونًا لمحافظ الفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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