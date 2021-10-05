شعراوى: استرداد 3.7 مليون متر بعد إزالة 8.301 مبنى مخالف

جدة - نرمين السيد - قال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن المحافظين والقيادات التنفيذية وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات نجحت خلال المرحلة الأولى من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى استرداد نحو 22 ألفا و641 فدان زراعة بعد إزالة 3 آلاف و140 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمحافظات، وإزالة 8 آلاف و301 مبنى مخالف على مساحة حوالى 3 ملايين و734 ألف متر مربع.





جاء ذلك خلال تقرير تلقاه شعراوى، اليوم، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ18، والتى بدأت فى 13 سبتمبر الماضى وانتهت فى 3 أكتوبر الجارى.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أى تعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بكل حسم مع أى محاولات وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية مع سرعة استغلال تلك الأراضى على أرض الواقع.

وأضاف أن محافظة الشرقية نجحت حتى 3 أكتوبر الجارى فى إزالة 1471 مبنى مخالفا على مساحة 277 ألف متر مربع، وقامت محافظة الدقهلية بإزالة 649 مبنى مخالفا على مساحة 46 ألف متر مربع، فيما قامت محافظة الإسماعيلية بإزالة 568 مبنى على مساحة 68 ألف متر مربع، كما قامت محافظة المنيا بإزالة 555 مبنى على مساحة 43 ألف متر والغربية بإزالة 544 مبنى على مساحة 35 ألف متر مربع، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 531 مبنى على مساحة 84 ألف متر مربع.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فقد قامت محافظة الشرقية بتنفيذ 735 حالة إزالة على مساحة 2212 فدانا، والغربية 402 حالة إزالة على مساحة 12 فدانا، والمنوفية 274 حالة على مساحة 28 فدانا، وبنى سويف 306 حالات على مساحة 8 آلاف فدان، وكفرالشيخ 168 حالة على مساحة 369 فدانا.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، لافتا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية؛ لمتابعة إزالة التعديات فى جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أى معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وأشار إلى أن جميع المحافظات ستقوم بالتنسيق المستمر خلال الأسبوع الجارى تمهيدا لانطلاق المرحلة الثانية من الموجة 18 والتى ستبدأ فى 11 أكتوبر الجارى وتستمر حتى 29 أكتوبر، وستقوم غرفة العمليات بالوزارة بالمتابعة مع جميع المحافظات لتحقيق المستهدف وفقا للخطط التى تم وضعها قبل انطلاق الموجة 18.

وقال شعراوى إن الموجة 18 تتضمن إزالة كل التعديات على أراضى وأملاك الدولة والرافضين من المواطنين للتقنين ولم يتقدموا بطلبات أو تباطئ فى الإجراءات الخاصة بالتنقنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل الأولى من 13 سبتمبر الماضى وحتى 3 أكتوبر الجارى، والثانية من 11 أكتوبر الجارى وحتى 29 من نفس الشهر، والثالثة من 6 نوفمبر المقبل وحتى 26 من الشهر ذاته.