3.000 حالة فى 10 أيام.. أضخم حملة لإزالة التعديات بتاريخ الرى

جدة - نرمين السيد - بدأ بالأمس تنفيذ أضخم حملة لإزالة التعديات فى تاريخ وزارة الموارد المائية والرى، بهدف استعادة المجرى المائى لفرع رشيد لحالته الطبيعية والتى تأثرت نتيجة للمخالفات الواقعة عليه، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه فى غضون ستة أشهر.





وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وفقا لبيان صحفى، أنه تم وضع خطة متكاملة لإزالة ما يزيد على 3.000 حالة تعدى على مجرى فرع رشيد خلال 10 أيام، وقد تم بالفعل إزالة 568 حالة تعدى بالأمس ولا زالت أعمال الإزلات جارية حتى الآن، وتنوعت التعديات التى تم إزالتها بين أعمال ردم ومبانى مخالفة وأسوار وعشش فى محافظات (الجيزة – البحيرة - القليوبية – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ).

وأشار الدكتور عبد العاطى، أن أعمال الإزالات تتم بالتنسيق التام مع أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية، وقامت وزارة الموارد المائية والرى بتوفير المعدات اللازمة للازالات، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ أعمال الإزالات على حساب المخالفين أنفسهم.

وأضاف الدكتور عبد العاطى، أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإزالة كميات كبيرة من المخلفات الملقاة بجوار جسور فرع رشيد بنطاق محافظة الجيزة ومركز تلا بالمنوفية، كما أضاف الدكتور عبد العاطى أنه تم رصد عدد 700 تعدى على فرع دمياط، وتم وضع خطة متكاملة لإزالة هذه التعديات فى القريب العاجل.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدى على نهر النيل، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات"، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.