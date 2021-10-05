رابط اضافة مواليد على بطاقة التموين 2021 بوابة الحكومة المصرية digital.gov.eg

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عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن فتح باب اضافة المواليد على بطاقة التموين في الفترة الأخيرة، وهذا ما كان ينتظره مئات الآلاف من المصريين، حيث كان ينتظر آلاف الأشخاص فتح باب تنزيل المواليد على بطاقة التموين لاضافة مواليدهم وهذا حتى يحصلوا على حصتهم من الدعم، ويمكن عمل ذلك بشكل الكتروني عبر الانترنت، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

اضافة مواليد على بطاقة التموين

ونتابع معكم الأخبار المتعلقة بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، حيث أعلنت وزارة التموين أخيرا عن فتح باب اضافة وتسجيل المواليد في بطاقة التموين وهذا في الفترة الأخيرة، وقد أعلنت عن ذلك منذ يوم 25 سبتمبر 2021.

وكما وقد أعلنت الوزارة أنه يمكن تتنزيل المواليد على بطاقة التموين الكترونيا عبر شبكة الانترنت، وهذا من خلال موقعين، وهما موقع دعم مصر، وموقع بوابة مصر الرقمية.

وفي حالة عدم رغبة الشخص في التسجيل الكترونيا فإنه يمكنه الذهاب إلى مكتب التموين والتسجيل به بالطريقة التقليدية وهذا حسب ما قاله السيد وزير التموين المصري.

شروط تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2021

كما وقد أعلنت الوزارة عن الشروط الخاصة باضافة المواليد الجدد على البطاقة، ومن ضمن هذه الشروط أن تكون الأسرة من الأكثر احتياجا.

وهذا حسب الشروط التالية:

أن يكون الدخل الشهر لمعيل الأسرة لا يزيد عن 1500 جنيه مصري.

أما بالنسبة للمعاش فيجب ألا يزيد عن 1200 جنيه مصري.

يمكن اضافة المواليد اصحاب العمر الأكثر من عامين بشرط استيفاء الشروط.

الحد الأقصى 4 أفراد للبطاقة.

أي انه اذا كان عدد الافراد في البطاقة اقل من 4 يمكنك اضافة عدد يوصل عدد الأفراد الكلي ل4 أفراد للبطاقة.

ولكن اذا كان عدد افراد الأسرة في البطاقة 4 أو أكثر فلا يمكن اضافة المواليد بها.

رابط تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية