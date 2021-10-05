/654506/بالصور-لحظة-وضع-الرئيس-السيسي أكاليل-الزهـور-علـى-قبـر-الجنـدى-المجهـول-والـزعيمين-أنور-السادات-وجمال-عبد-الناصر

قام الرئيس عبد الفتـاح السيسى، بوضع أكاليل الزهـور علـى قبـر الجنـدى المجهـول والـزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ ٤٨ لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

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