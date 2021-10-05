7 أكتوبر.. حسين الجسمي يحيي حفلًا غنائيًا بالقاهرة

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يستعد المطرب الإماراتي حسين الجسمي لإحياء حفلًا غنائيًا بفندق الماسة في القاهرة يوم 7 من شهر أكتوبر الجاري.

دوت الخليج يكشف موعد حفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي بالقاهرة.

حسين الجسمي يروج لحفله بالقاهرة

روج الجسمي لحفله الغنائي بالقاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع تباد الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر البوستر الرسمي للحفل.

حسين الجسمي يطرح فتاك

وطرح الفنان حسين الجسمى، مؤخرًا، أغنية عاطفية من ألحانه بعنوان «فتاك» من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، وتوزيع المايسترو وليد فايد.

يقول مطلع الأغنية: "يا رفيع الذوق لك ضنانى الشوق.. وما احتملت البين رمشك الفتّاك.. يــــذبــح وهــلّاك من حلات العين فى عيونى لاح.. خـدّك الوضّاح كالبروق تبين".

واحتفل مؤخرًا النجم الإماراتى حسين الجسمى، بتخطى أغنيته "بالبنط العريض" لأكثر من 500 مليون "نصف مليار" مشاهدة، منذ طرحها أغسطس 2020، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى.

وأعاد الجسمى، نشر الأغنية عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "نصف مليار نبضة حب لكم جميعاً وبالبنط العريض".

حسين الجسمي يعيش حالة من النشاط الفني في رمضان 2021

وكان المطرب الإماراتى حسين الجسمى، طرح فى شهر رمضان الماضى 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة فى كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" لصالح إحدى الشركات وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين فى كلمات الأغنية على تويتر، ومن التعليقات: "حسين الجسمى وجماله فى حب مصر، سر السعادة بيعرف طريقك، على حلاوة وجمال صوتك".

والأغنية الثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجى، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساج وماستر للموزع الموسيقى "توما"، وقد طرح الفيديو كليب من إخراج عمر هلال.

والأغنية الثالثة تحمل اسم "هل هلالك.. أبوظبى دارك" ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلى.