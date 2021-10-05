علاء قريطم لـ دوت الخليج: الغاء الحبس للغارمين ضمن أولوياتنا ويتوافق مع توجيهات الرئيس السيسي«فيديو»

/654505/علاء-قريطم-لـ-تحيا-مصر-الغاء-الحبس-للغارمين-ضمن-أولوياتنا-ويتوافق-مع-توجيهات-الرئيس-السيسيفيديو

قال النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، أن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، سيكون استكمال لما تم البدء فيه بدور الانعقاد الاول، من خلال ممارسة الادوار الرقابية والخدمية لتلبية كافة مطالب المواطن وتحقيق الرضا الشعبي .

دوت الخليج

وقال النائب علاء قريطم في تصريحات لـ دوت الخليج أن دور الانعقاد الاول تميز بالزخم التشريعي، من خلال اقتحامه لملفات هامة تلمس حياة المواطنين، موضحا ان سيكون هناك نظرة شاملة لقوانين لم يتم انجازها بعد مثل قالنون الايجار القديم والذي تم مناقشته في برلمان 2015 برئاسة الدكتور علي عبد العال، ولكنه لم يخرج للنور حتى الان.

علاء قريطم: نستهدف تعديل قانون البناء

أضاف عضو مجلس النواب ان قانون البناء واعطاء التراخيص أيضا في حاجة إلى حلول تستهدف تعديل بعذ النقاط فيه والتي أثارت جدل كبير في الشارع المصري، موضحا ان الرئيس السيسي كان دائما حريص على مصلحة المواطنين، وهو ما ينتهجه مجلس النواب والشيوخ، من اجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

الغاء الحبس للغارمين ضمن أولوياتنا ويتوافق مع توجيهات الرئيس السيسي

واشار قريطم إلى ان مشروع قانون الغارمين والغارمات سوف ينال مناقشات موسعة أيضا، والذي يهدف إلى إلغاء الحبس للغارمين والغارمات حيث يأتي هذا الأمر متوافقا مع توجهات القيادة السياسية في الحد من ظاهرة الغارمين والغارمات.

وقال أن مشروع القانون يستهدف استبدال الحبس في بعض القضايا بعقوبات بديلة وذلك لمواجهة ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، خاصة في قطاعات الريف والقرى وبعض الفئات لها ظروف اجتماعية.