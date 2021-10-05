«الداخلية» تهدى 1.000 قطعة ملابس لأطفال دار رعاية أيتام بالشرقية

جدة - نرمين السيد - رصد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية لالتماس أحد المواطنين على موقع "فيسبوك"، للتبرع لإحدى دور رعاية الأيتام بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية بمبالغ مالية لشراء ملابس شتوية للأطفال نزلاء الدار.





قام قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع بنك الكساء المصرى وتم توفير 1.000 قطعة ملابس وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم إيفاد مأمورية للدار، وتم توزيع الملابس على أطفال الدار، الأمر الذى كان له الأثر البالغ فى إدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، ولاقى ذلك إستحسان القائمين على الدار الذين أشادوا بتلك المبادرة، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويأتى ذلك استمرارا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية والحرص على مد جسور التواصل مع كل فئات المجتمع، وإعلاءً لقيم حقوق الإنسان من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات.