بالأسماء.. تعيين 98 مندوبا مساعدا ونائبا من القاضيات فى مجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُعين بوظيفة مندوب مساعد من الفئة "ب" بمجلس الدولة كل من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وشمل القرار على أسماء 48 قاضية، بينما نص فى مادته الثانية على تعيين 50 قاضية بمنصب نائب بمجلس الدولة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

ونصت المادة الثالثة على أن تكون أقدمية عضوات هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية المشار إليهن، بالمادتين الأولى والثانية بوظيفتى مستشار مساعد من الفئة (ب) ونائب بمجلس الدولة اعتبارًا من 25 سبتمبر.