مرصد الأزهر: أكثر من 6.000 صهيونى اقتحموا الأقصى خلال سبتمبر

جدة - نرمين السيد - أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريره الشهرى حول الاقتحامات الصهيونية التى تتعرَّض لها ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ حيث اقتحم 6,209 صهيونيًّا ساحات "الأقصى" خلال شهر سبتمبر الماضى، تحت حراسة أمنية مشددة من قِبَل شرطة الاحتلال.





وأكد التقرير أن ساحات الأقصى المبارك شهدت تدنيسًا صارخًا خلال الشهر المنصرم، بسبب الزيادة الحادّة فى أعداد المستوطنين المتطرفين، جراء مواسم الأعياد الصهيونية التى حشدت لها جماعات ومنظمات الهيكل "المزعوم" بكل طاقتها، فى محاولة لإعادة الزخم لمخططاتها التى تصدى لها النضال الفلسطينى فى أكثر من مناسبة.

وشهد الشهر الماضى موسمًا لأبرز الأعياد الصهيونية، وهى:عيد "رأس السنة العبرية – روش هشانا"، 7 سبتمبر؛ حيث اقتحم "الأقصى" خلال يومى الاحتفال نحو 572 مستوطنًان وما يُطلق عليه عيد "يوم كيبور - عيد الغفران"، فى 16 سبتمبر، واقتحم "الأقصى" خلال يومى الاحتفال 660 مستوطنًا، وعيد "سوكوت - المظال أو العرش"، من 21 إلى 27 سبتمبر، واقتحم "الأقصى" خلال أيام هذا العيد الصهيونى أكثر من 3,746 مستوطنًا، وأيضًا ما يُسمونه عيد "سمحات هتوراه - فرحة التوراة"، وهو ختام موسم الأعياد الصهيونية خلال هذا الشهر، وكان يوم الـ 28 من سبتمبر، واقتحم فيه حوالى 151 مستوطنًا.

وفى ضوء هذا الأحداث المتلاحقة، أكد المرصد أن الأعياد الصهيونية لا تعد تواريخًا يحتفى بها الصهاينة فقط داخل المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة داخل مدينة القدس المحتلة، بل باتت مناسبات لاستعراض القوة الصهيونية، وفرص لممارسة الجماعات والمنظمات المتطرفة لطقوسها الاستفزازية وغير الاعتيادية، والتى تُشير من خلالها إلى سعيها المستمر إلى تغيير الوضع القائم داخل الأقصى المبارك، وفرض التقسيم الزمانى والمكانى، واستباحة ساحاته المشرفة فى أى وقت شاءوا، فى مقدمات للوصول إلى المأرب الصهيونى الخبيث؛ ألا وهو بناء الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى المبارك.

كما سلّط التقرير الضوء على أبرز الانتهاكات والاستفزازات الصهيونية التى شهدتها باحات الأقصى، وتمثلت فى أداء الصلاة العلنية، والنفخ فى البوق فى احتفالات رأس السنة العبرية، وإدخال القرابين النباتية إلى الأقصى، ورفع علم الكيان الصهيونى ثلاث مرات يوم الـ 27 من سبتمبر.

وفى سابقة؛ أدى المستوطنون الصهاينة طقوسًا يُطلق عليها "خدمة التابوت"؛ وهى طقوس تشكل ذروة العبادة اليهودية التى تؤدى فى "عيد الغفران".

ولم يغفل تقرير مرصد الأزهر دور سلطة الاحتلال الصهيونى فى التحريض على مزيد من الاقتحامات، وتعبيد الأرض أمام منظمات الهيكل وأنصارها المتطرفين مع توفير كافة التدابير الأمنية والاحترازية لحمايتهم. فى الوقت الذى تمارس شتّى أنواع التضييق والتنكيل برواد المسجد الأقصى المبارك وسدنته وحراسه؛ حيث عمدت سلطات الاحتلال إلى اعتقال عدد من رواد الأقصى، وفرض الإجراءات الصارمة عليهم، ومنع مئات المصلين من الوصول إلى الأقصى فى أيام الجُمع.

ولفت المرصد إلى أنه أمام كل هذه التحديات ومحاولات التهويد الزمانى والمكانى التى يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، يبقى النضال الفلسطينى دفاعًا عن الأقصى المبارك هو الصخرة التى تتحطم وتتهاوى أمامها المخططات الصهيونية والآمال الزائفة. إذ جددت العائلات والعشائر المقدسية مبادرة "رباط الحمائل" فى صلاة الفجر؛ بهدف التواجد فى المسجد، بالتناوب بين العوائل والحمائل، لقطع الطريق أمام الاحتلال والمستوطنين المتطرفين. كما أدى نحو 200,000 ألف مصلٍ صلوات الجُمع داخل باحات الأقصى المبارك خلال سبتمبر الماضى؛ فى أبلغ رد على الاحتلال وجماعاته المتطرفة، بأنه لا مجال للمساس بقدسية الأقصى المبارك.

وفى مسار موازٍ، لا تتوقف أعمال البناء والحفريات التى تنفذها سلطات الاحتلال فى ساحة البراق وباب المغاربة، فى إطار تنفيذ مخططاتها التهويدية، وترصد لها سنويًا نحو 10 ملايين دولار، وتُسخر لهذا الغرض عدة مؤسسات، أبرزها: "صندوق تراث حائط المبكى – البراق"، ووزارة المالية، و"سلطة الآثار"، والجمعيات الاستيطانية المنتشرة فى الضفة الغربية ومدينة القدس، وآخر أنشطة الكيان الصهيونى التهويدية تمثلت فى استمرار أعمال البناء فى المنطقة الغربية الشمالية من ساحة البراق، تحت دعوى التطوير.

وفى ختام التقرير، شدد مرصد الأزهر على أنه يدق ناقوس الخطر جرّاء تداعيات الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية التى تنفذها الجماعات والمنظمات الصهيونية الإرهابية، والتى بدأت تأخذ منحى خطيرًا خاصة خلال فترات الأعياد الصهيونية، بدعم كامل من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع، كونها تُنذر بتأجيج الصراع وإشعال الأوضاع ليس فقط داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، وإنما فى المنطقة بأسرها.

وجدد المرصد رفضه القاطع لجميع الممارسات والتصرفات الصهيونية التى تمثل انتهاكًا للوضع الدينى والتاريخى والقانونى القائم داخل المسجد الأقصى.