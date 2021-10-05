معلومات الوزراء يطلق موقعا إلكترونيا لاستطلاعات الرأى

جدة - نرمين السيد - أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موقعاً على شبكة الإنترنت مختصاً بعرض استطلاعات الرأى العام والمسوح الميدانية التى يجريها وعنوانه: http://popc.idsc.gov.eg.





جاء ذلك فى إطار حرص الحكومة على اتباع نهج الشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات على اختلاف أنواعها وأشكالها للمواطن المصرى، وانطلاقاً من سياسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الهادفة إلى الإتاحة المعلوماتية بكافة الصور ووفق مختلف الأدوات العصرية وبالصورة التى تتيح للمواطن ولوسائل الإعلام، البدائل المختلفة للوصول إلى المعلومات باعتبارها حق مكفول للجميع.

حيث يعرض الموقع استطلاعات الرأى والمسوح الميدانية التى أجراها مركز استطلاعات الرأى العام التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال السنوات الماضية مدعمة بالنتائج التفصيلية والرسوم البيانية التى تتيح للقارئ تحليلاً متعمقاً لجوانب الموضوع محل الاستطلاع أو المسح ورؤية شاملة لتوجهات الرأى العام تجاهه.

ويتضمن الموقع استطلاعات متنوعة تم تصنيفها إلى عدة فئات تشمل استطلاعات (اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وصحية وتكنولوجية، وتعليمية، وموضوعات أخرى)، ومن أبرزها استطلاعات حول مدى استعداد المواطنين للتقديم على هجرة دائمة، ورؤية المصريين لخطورة فيروس كورونا، ورأيهم فى حصول الأطفال على اللقاح، ومدى تفضيلهم لشراء الأثاث المصرى، ودرجة تأييدهم لإصدار البنك المركزى للعملات البلاستيكية، ورأى الشركات ومدى استفادتها من مبادرة البنك المركزى للسداد الإلكترونى، إلى غير ذلك من الموضوعات المتنوعة.

كما يشتمل الموقع على منهجية إجراء الاستطلاعات والمسوح التى يجريها مركز الاستطلاعات التابع لمركز المعلومات، والتى تعتمد على الهاتف الأرضى كوسيلة جمع البيانات وأضيف لها فى يونيو 2014 الهاتف المحمول بهدف تحقيق تمثيل أفضل للمجتمع فى ظل التزايد السريع لخطوط الهاتف المحمول إلى أن تم استبعاد الهاتف الأرضى والاعتماد فقط على المحمول اعتباراً من مارس 2021 لاستهداف العينة التى تم اقتصارها على البالغين (18 سنة فأكثر) مع الاعتماد على الهاتف الأرضى فقط فى الاستطلاعات التى تستهدف أرباب الأسر، بالإضافة لذلك تتضمن المنهجية تحليلاً إحصائياً يتكون من عدة خطوات هى تنقيح البيانات، والتحليل الكيفى للأسئلة المفتوحة، والتحليل الكمى للأسئلة المغلقة، وتطبيق الأوزان النسبية.

جدير بالذكر أن مركز استطلاعات وبحوث الرأى العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم إنشاؤه فى شهر يوليو عام 2003، كأول جهة مصرية حكومية متخصصة فى قياسات الرأى العام باستخدام الأساليب الحديثة فى جمع البيانات لاستطلاع آراء المواطنين حول مختلف القضايا وقياس اتجاهاتهم نحو القرارات والسياسات والقوانين المختلفة بحيادية ووفقاً للمعايير الدولية المحكمة. وقد تمثلت رؤية المركز منذ نشأته فى الريادة والتميـُّز فى مجال قياسات الرأى العام على المستويين المحلى والإقليمى لخدمة كل من المواطن وصانع القرار، وذلك عن طريق دعم عمليات صنع القرار والتخطيط ووضع السياسات العامة، ليس فقط لرئاسة مجلس الوزراء بل امتد دورها إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة داخل المجتمع المصرى.