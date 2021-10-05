مصطفى مدبولى: الدولة تولى اهتماما بالعلم والعلماء

جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة، أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لكل مُعلم ومُعلمة يحملون على عاتقهم رسالة سامية تتمثل فى نشر العلم وإنارة العقول فى مختلف المجالات والعلوم بين أبنائنا الطلاب، ويحرصون كل الحرص على بذل أقصى طاقاتهم من أجل هذا الهدف السامى، بجانب سعيهم الدؤوب نحو غرس القيم والمُثل العليا والقدوة الحسنة لأبنائنا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية للعلم والعلماء، وتشجيع البحث العلمى.

تجدر الإشارة إلى أن العالم يحتفل فى الخامس من أكتوبر كل عام باليوم العالمى للمعلمين، تمجيدًا لدورهم فى العملية التعليمية، وتنشئتهم لأجيال تدرك قيمة العلم والثقافة.