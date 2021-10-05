الجامعة العربية تستضيف اجتماعات الدورة 34 لمجلس وزراء النقل .. 18 أكتوبر

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، أنه تقررعقد فعاليات اجتماعات الدورة (34) لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة (67) لمكتبه التنفيذي (حضوريا ) في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وسيتم خلال الاجتماع تسليم رئاسة دورة المجلس السابقة (33) من الجمهورية اليمنية ممثلة في الدكتور عبد السلام صالح حميد هادي وزير النقل اليمني إلى المهندس وجيه عزايزة وزير النقل الأردني رئيس الدورة (34) لمجلس وزراء النقل العرب.

وصرحت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية ، الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر، بأن مشروع جدول أعمال الدورة (34) لمجلس وزراء النقل العرب يتضمن عددا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية مؤخراً، وتقرير الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

وأضافت الظاهر، في تصريح لها اليوم،"أن مشروع جدول اعمال المجلس ومكتبه التنفيذي يتضمن أيضا مقترحا مصريا لإنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل، وهو المقترح الذي تقدمت به وزارة النقل في جمهورية مصر العربية بهدف المساهمة في تسهيل نقل التجارة بين الدول العربية، إلى جانب تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، والمقدمة من الاتحاد العربي للنقل البرى.

وأوضحت الظاهر أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من المقترحات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن بعض التعديلات في اتفاقية المنظمة البحرية الدولية (IMO) ، ودعم إعادة ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك الدول الراغبة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية IMO)) لعامي (2022-2023).

كما يناقش المجلس ومكتبه التنفيذي الصيغة النهائية للمسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للنظر في اعتمادها من قبل مجلس وزراء النقل العرب ، ودراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية، وبحث سبل تمويل دراسة الجدوى الشاملة لمشروع انشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، لما لهذه الصناعة من عوائد اقتصادية متوقعة، إلى جانب مناقشة الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاعات النقل واللوجيستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، والدور الرائد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في هذا المجال.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ، في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها السلبية على قطاع النقل العربي أحد أكثر القطاعات تضرراً جراء تلك الجائحة، كما سيتم إحاطة المجلس بقرار المجلس الاقتصادي بشأن الموافقة على المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية كمبادئ استرشادية في هذا المجال، وكذلك الإحاطة بقرار مجلس الجامعة، بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.

كما سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لفترة عامين (أكتوبر 2021- أكتوبر 2023).