بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.. زيارة استثنائية لجميع السجناء

بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للسجناء، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.
فقد تقرر منحهم (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم 9/10/2021 حتى يوم 31/10/2021 ، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم .. مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء .
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