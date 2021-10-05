نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 المرحلة الثانية + أهم المستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الضمان الاجتماعي عن بدء المرحلة الثانية المخصصة للتسجيل لفائدة “استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة” وهي بطاقة منصوص عليها في قانون حقوق الأفراد ذوي الإعاقة برقم 10 من المادة الصادرة في 2018، وتعد الوسيلة الوحيدة لإثبات الشخص بواسطتها الإعاقة، ونوعها، ونسبتها.

مميزات البطاقات المتكاملة

الجمع بين معاشين

التعيين ضمن نسبة ال 5 في المئة للمعاقين في الجهات الحكومية

الاعفاء من الجمركية والضرائب المفروضة على السيارات

الإعفاءات على الضرائب المعتمدة على الدخل الخاص بذوي الإعاقة ومن يقع في رعايتهم.

الخصومات على وسائل النقل والمواصلات

وتجري التضامن ربط شبكي مع الوزارات لتسهيل معرفتهم بيانات ذوي الإعاقة بكامل تفاصيلها، بالتالي تعطى الصلاحية لوزارة التضامن في تقديم تلك الخدمات من جانبها بيُسّرْ.

موقع حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

تسبّق عملية طلب بطاقة الخدمات المتكاملة عمل كشف طبي وهذا يمكن تلخيص خطواته في النقاط التالية:

التقديم بالتسجيل على موقع وزارة التضامن للحصول على ميعاد ومكان للكشف الطبي في منطقة المستفيد.

توفير صورة شخصية- فحوصات والتحاليل المطلوبة

يتوجه المستفيد للجنة الطبية وإجراء الكشف الطبي حتى يحصل على تقرير طبي مميكن

يمكن استعلام عن نتيجة الكشف الطبي على موقع وزارة الصحة والسكان لمعرفة ما اذا تم قبول الطلب او رفضه

رابط حجز وتسجيل المرحلة الثانية بطاقة الخدمات المتكاملة

في حالة قبول التقرير الطبي المميكن الخاص بالمعاق بعد تدوين رغبته وتسجيل بياناته بشكل دقيق على موقع وزارة الصحة انطلاقا من حاجته لتحديد موعد زيارة للمكتب المختص بالتأهيل للحصول على الكشف الوظيفي، مع توفر بعض الشروط والمستندات المطلوبة لإتمام استخراج كارت الخدمات المتكاملة كما التالي:

يلزم توفر بعض المستندات والوثائق لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، هي

ثلاث صور شخصية مقاس 4 إلى 6 بخلفية بيضاء

صورة الرقم القومي، واصل الرقم القومي بالبطاقة او شهادة الميلاد

صورة التقرير الطبي

ويتم تعاقد وزارة التضامن مع احدى الشركات المختصة بالتوصيل للمنازل لإيصال البطاقات المتكاملة على عنوان المنزل المسجل.

تستهدف المرحلة الثانية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لجميع أمراض الإعاقة المختلفة المنصوص عليها، بدرجة متوسطة إلى بسيطة، مع خطة إنجاز البطاقة تلك لصالح المواطنين بعدد يتراوح بين 3.5 مليون إلى أربعة مليون فرد. معهود الى مكتب التأهيل اجراء التقييم الوظيفي وهي أداة تقيس بها درجة شدة الإعاقة للشخص المتقدم، فيما ان التقرير الطبي المميكن يبين الخلل ونوع الإعاقة فقط.