/654487/النائب-محمود-عصام-يهنئ-القيادة-السياسية-والجيش-المصري-بالذكرى-الـ-48-لانتصار-أكتوبر

هنأ النائب محمود عصام موسي عضو مجلس النواب، عن حزب الاصلاح والتنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة وكافة المسئولين والقيادات المصرية بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصار أكتوبر ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال" عضو مجلس النواب " فى تصريحات له أن العسكرية العالمية لا تزال تقف عاجزة أمام تفسير الانتصار العظيم الذى حققته القوات المسلحة المصرية الباسلة فى حرب السادس من أكتوبر عام 1973 رغم مرور 48 عاما على هذا الانتصار الذى أبهر العالم كله، لافتا إلى أن ما قام به رجال القوات المسلحة البواسل يُدرس فى العديد من دول العالم خاصة وأن هذا الانتصار اعظم انتصارات العصر الحديث.

النائب محمود عصام يهنئ القيادة السياسية والجيش المصري بالذكرى الـ 48 لانتصار أكتوبر

ووجه " النائب محمود عصام " التحية لأبطال القوات المسلحة البواسل والشعب المصرى العظيم ولروح الشهيد البطل الزعيم محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، ولجميع شهداء مصر الأبرار فى انتصار السادس من أكتوبر، ولكل من ينتمون للمؤسسة العسكرية مصنع الرجال والأبطال، مؤكدا أن الجيش المصرى العظيم سيظل سندا قويا للحفاظ على الأمن القومى المصرى والأفريقي والعربى.

محافظ البحيرة يرسل برقية تهنئة للسيد الرئيس بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

كما أرسل محافظ البحيرة برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسادة الوزراء وكبار شخصيات الدولة .

كما يتقدم اللواء هشام آمنة بخالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي وأبناء البحيرة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعون لإنتصارات أكتوبر المجيدة داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء مشيداً بالدور البطولي لرجال القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣ والتي جسدت فيها العسكرية المصرية أروع البطولات والتضحية والفداء .