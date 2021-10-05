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رابط تسجيل المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة 2021، جرى خلال الساعات الماضية الكثير من البحث على محرك البحث جوجل، حيث يسعى الآلاف من المواطنين من ذوى الإعاقة التسجيل فى المرحلة الثانية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة، برابط تسجيل المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة، وإليكم التفاصيل فى التقرير التالى:-

رابط تسجيل المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، والتى يرأسها الدكتورة نيفين القباج، قد أكدت فى وقت لاحق إتاحة التسجيل فى المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًا، وذلك تسهيلًا عليهم فى عملية التسجيل بالنسبة للأفراد من ذوى الإعاقة.

رابط تسجيل المرحلة الثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة 2021، نرصد فى التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التسجيل فى المرحلة الثالثة.

تعرف على خطوات الحصول على رابط تسجيل المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة

هذا وكانت وزارة التضامن، قد أعلنت فى وقت لاحق أنه تم الانتهاء من عدة خدمات التسجيل فى المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، وتشمل:-

وانطلاقًا من النهج الذى تتبعه الحكومة المصرية فى عملية الميكنة بالنسبة لعمليات التسكيل، فيتم حاليًا ميكنة النموذج الطبي وتصنيفها طبقًا للفئات العمرية من ذوى الإعاقة.

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وأيضًا يلزم تقديم نموذج ميكنة التقييم الوظائفي، وموذج الخدمات المتكاملة، وذلك لتطوير قاعدة بيانات متكاملة وإجراء الربط الشبكي بين الأطراف.