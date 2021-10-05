/654504/موعد-مباراة-بلجيكا-ضد-فرنسا-في-دوري-الأمم-الأوروبية-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب فرنسا مباراته أمام نظيرة بلجيكا، ويختضن ملعب أليانز ستاديوم مباراة قوية، والتي من المقرر إقامتها مساء يوم الخميس 7 أكتوبر، ضمن فعاليات دور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة:

ويدخل منتخب فرنسا بمعنويات مرتفعة بعد أن نجح في التأهل إلى هذا الدور بنجاح من دور المجموعات الذي أنهاه بالمركز الأول برصيد 16 نقطة من المجموعة الثالثة من المستوى الأولى.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب فرنسا أمام بلجيكا عبر قنوات beIN Sport 1 HD Premium على الجانب الآخر حقق المنتخب البلجيكي ذات النتيجة عندما تغلب على نظيره الدنماركي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات. ويرجع عدد المواجهات المباشرة بين المنتخبان الى 74 مباراة (رسمية وودية)، استطاع خلالها المنتخب البلجيكي من الفوز في 30 مباراة، بينما فاز المنتخب الفرنسي في 25 مباراة، وخيم التعادل بينهما في 19 مباراة. ويعود آخر لقاء جمع فرنسا وبلجيكا الي يوم 10-7-2018 عندما ألتقيا في نصف نهائي كأس العالم 2018، وفاز الديوك بهدف نظيف سجله صامويل أومتيتي في الدقيقة 51.

وجاءت قائمة المنتخب الفرنسي

حراسة المرمى: لوريس، كوستل، ماينان.

الدفاع: ديني، دوبوا، كيمبيمبي، كوندي، أوباميكانو، فاران، بافردو، ثيو هرنانديز .

الوسط: بوجبا، رابيو، تشواميني، فيريتو، جيندوزي ،.

الهجوم: بنزيما، موسى ديابي، جريزمان، وسام بن يدر، مارسيال، مبابي.

جاءت قائمة المنتخب البلجيكي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كاستيلز ، كورتوا ، مينيوليه ، سيلز.

في الدفاع : ألدرفيلد ، فيرتونخين، بوياتا ، كاستاجاني ، مونير ، دينيار.

خط الوسط: دي بروين ، ديندونكر ، تيلمانز ، فاناكين ، فيتسل ، ثورجان هازارد ، ساليميكرس ، كاراسكو.

في الهجوم : دي كيتيلاري ، إيدين هازارد ، لوكباكيو ، تروسارد ، باتشواي ، لوكاكو.

أحداث مباراة منتخب اليد وفرنسا

حقق منتخب فرنسا الفوز على منتخبنا الوطني لكرة اليد، بنتيجة 27/23، في اللقاء الذي جمعهم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

تعادل منتخب اليد مع فرنسا 7/7، في أول 15 دقيقة من عمر الشوط الاول من اللقاء الذي يجمعهم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، واستمر التعادل طيلة الشوط الأول، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 13/1.