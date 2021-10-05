/654507/موعد-مباراة-إيطاليا-وإسبانيا-في-دوري-الأمم-الأوروبية-2021-والقنوات-الناقلة

يستعد المنتخب الإيطالي لمواجهة نظيرة الأسباني ضمن مباريات نصف نهائي أمم أوروبا لكرة القدم في مواجهة خارج نطاق التوقعات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ومن المقرر إقامة المباراة غداً علي ملعب سان سيرو, في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة. وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN sports 1 HD PREMIUm بتعليق التونسي عصام الشوالي. وكان المنتخب الإيطالي إلي مباراة نصف النهائي رفقة منتخبات كلاً من : إسبانيا وبلجيكا وفرنسا. وحددت القرعة مواجهة المنتخب الإيطالي لنظيرة الأسباني ومواجهة بلجيكا لنظيرة الفرنسي. وتعيد هذة المواجهة إلي الأذهان مباراة العام الماضي بين المنتخبين في نصف نهائي بطولة اليورو والتي إنتهت بفوز المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح. قائمة المنتخب الإيطالي حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتور سيريجو (جنوى). خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، جيوفاني دي لورنزو (نابولي)، إيمرسون بالميري (ليون)، رافائيل تولوي (أتالانتا).خطالوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، بريان كريستانتي (روما)، جورجينيو (تشيلسي) ، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) ، لورنزو بيليجريني (روما) ، ماتيو بيسينا (أتالانتا) ، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان). خط الهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسولو) ، فيديريكو بيرنارديسكي (يوفنتوس) ، فيديريكو كييزا (يوفنتوس) ، شيرو إيموبيلي (لاتسيو) ، لورنزو إنسيني (نابولي) ، جياكومو راسبادوري (ساسولو). قائمة المنتخب الأسباني حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) - روبرت سانشيز (برايتون). خط الدفاع: بيدرو بورو (سبورتينج لشبونة) - سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) - إريك جارسيا ( برشلونة) إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) - باو توريس (فياريال) - إنياجو مارتينيز (ريال سوسيداد) - سيرجيو ريجليون (توتنهام) - ماركوس ألونسو ( تشيلسي). خط الوسط: رودري هيرنانديز (مانشستر سيتي) - سيرجيو بوسكيتس وبيدري جونزاليس وجافي (برشلونة) - ماركوس لورينتي - كوكي ريسوركسيون (أتلتيكو مدريد) - ميكيل ميرينو (ريال سوسيداد). خط الهجوم: يريمي بينو (فياريال) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) - فيران توريس (مانشستر سيتي) -بابلو فورنالس ( وست هام) - بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان.

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