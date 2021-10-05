/654508/عمرو-دياب-نجم-الاستماعات-الأولى-على-أنغامي-بأغنية-أحلى-ونص

تصدرت أغنية «أحلى ونص» للهضبة عمرو دياب الاستماعات فى مصر، حيث احتلت المركز الأول عبر منصة أنغامي.

دوت الخليج يرصد الأغاني المتصدرة الاستماعات خلال شهر سبتمبر.

الأغاني المتصدرة الاستماعات خلال شهر سبتمبر

ونشر التطبيق الشهير عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، الأغاني التي تصدرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر سبتمبر في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.

على عيني لأحمد كامل تحتل المركز الثاني

فيما أتت أغنية «على عيني» للمطرب احمد كامل في المركز الثاني ، ليحل حماقي ثالثًا مع «لو هتسيب».

وفي السعودية، تصدرت أغنية وائل كفوري «البنت القوية» الاستماعات، وجاءت في المركز الثاني أغنية حسين الجسمي «حتة من قلبي» واحتلت أغنية حماقي «لو هتسيب» المركز الثالث، أما أغنية «برافو عليك» لبدر الشعيبي وعبد العزيز الويس وحنين الكندري فقد تراجعت إلى المرتبة الرابعة.

بينما لبنان، فلا يزال وائل كفوري متصدرًا قوائم الاستماع مع «البنت القوية» في المركز الأول و«كلنا مننجر» في المركز الثاني وجاءت أغنية «أحلى سنين» لآدم وبلطي في المركز الثالث.

وانتقالًا إلى العراق، تصدرت أغنية «الكوكب» لرحمة رياض المركز الأول، واحتلت أغنية «اشمك» لمحمود التركي المركز الثاني.

أنتي حياتي لسعد المجرد تحتل المركز الأول في المغرب

وفي المغرب فقد تصدرت قوائم الاستماع أغنية «أنتي حياتي» لسعد لمجرد وكاليما، فيما جاءت أغنية «خلص» لموسي في المركز الثاني واحتلت أغنية «دغري دغري» لموح ميلانو المركز الثالث.

أما تونس فتصدّرت الاستماعات «البنت القوية» لوائل كفوري وأتت في المركز الثاني أغنية «حلمة» لبلطي.

وأخيرًا في الجزائر حيث تصدرت أغنية «جوابي» مع جليل باليرمو وفوزي تورينو وديدين كانون 16.