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صور..الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ وفتح باب رغبات اللجان النوعية

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/654510/صورالجلسة-الأولى-لدور-الانعقاد-الثانى-لمجلس-الشيوخ-وفتح-باب-رغبات-اللجان-النوعية

عقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولى جلسات دور الإنعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول،  حيث تضمنت تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 419) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول وكذلك تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (300) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول.

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وشهدت الجلسة أداء الدكتور حسام الملاحي، اليمين الدستورية عضو بمجلس الشيوخ، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باختياره ضمن المعنيين في مجلس الشيوخ، ومن ومن المقرر أن ينضم الدكتور الملاحي للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

صور..الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ وفتح باب رغبات اللجان النوعية

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وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فتح باب تعديل رغبات الانضمام للجان النوعية بالمجلس، وأمهل الأعضاء مدة زمنية حتى الثانية مساء اليوم، لتلقى طلبات تعديل الرغبات، إستعدادا لإجراء إنتخابات هيئات مكاتب اللجان غدا فيما شهدت الجلسة الافتتاحية اليوم، رفض مجلس الشيوخ، طلبات لرفع الحصانة عن 3 أعضاء بالمجلس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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