/654511/سيراميكا-كليوباترا-يعلن-التعاقد-مع-مصعب-البطاط-لمدة-٣-مواسم

أعلن نادي سرايمكا كيلوبترا عن التعاقد مع اللاعب الدولي مصعب البطاط لمدة 3 مواسم، أحدث المنضمين إلى صفوف الفريق، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجاري.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أبرمت 4صفقات في الفترة الماضية، استعدادًا للموسم الجديد، الأولى أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي هويدي إف سي، والثانية أسفرت عن ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والثالثة ضم الحارس محمود كوكو، قادمًا من نادي هويدي إف سي

اشترط نادي سيراميكا كليوباترا الحصول على مبلغ مليون دولار مقابل التفريط في خدمات محمد إبراهيم لنادي بيراميدز.

وتقدم نادي بيراميدز بعرض رسمي للحصول على خدمات محمد إبراهيم في الموسم المقبل تحسبا لرحيل عبدالله السعيد لصفوف الزمالك.

وطلب نادي سيراميكا الحصول على مليون دولار مقابل بيع محمد إبراهيم خاصة وأن الأخير من الأعمدة الأساسية في الفريق.

وفتح الزمالك خط مفاوضات قوي مع إدارة بيراميدز من أجل الظفر بخدمات عبدالله السعيد لكن المفاوضات لم تحسم بشكل رسمي حتى الآن.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .