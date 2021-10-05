«داخل نفق الشيراتون»..إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالجيزة

/654512/داخل-نفق-الشيراتونإصابة-شخصين-في-حادث-تصادم-سيارتين-بالجيزة

إصيب شخصان، نتيجة حادث تصادم سيارتين ملاكي وأجرة داخل نفق الشيراتون للقادم من شارع مراد وصولًا إلى كورنيش النيل بالجيزة، مما نتج إلى ظهور كثافات مرورية، وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين إلي المستشفى وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة شخصان في حادث تصادم سيارتين ملاكى وأجرة داخل نفق الشيراتون بالجيزة

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارا من الخدمات المعينة بشارع مراد بالجيزة، بوقوع حادث مرورى فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفي سياق أخر لقيت سيدة مصرعها، إثر اصطدام قطار القاهرة أسوان بها خلال عبورها لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بدائرة قسم أول سوهاج، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوفاة سيدة اصطدم بها قطار بدائرة القسم وتم نقلها إلي مستشفى جثة هامدة ولم تتوقف حركة سير القطارات.

شريط السكة الحديد

وبالفحص والأنتقال أتضح من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج، باصطدام قطار بسيدة ووفاتها بناحية دائرة قسم أول سوهاج، وأتضح أنه أثناء مرور القطار أسوان – القاهرة اصطدم بالمدعوة «نورا ا م» 39 سنة ربة منزل وتقيم بناحية دائرة مركز سوهاج حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما نتج عنه وفاتها.

وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام وأفاد شقيقها المدعو «محمود» 31 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحداً بالتسبب فى ذلك، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.