/654513/السولية-أسعي-إلي-كتابة-تاريخ-جديد-وأتشرف-بتمثيل-النادي-الأهلي

أتم النادي الأهلي تمديد تعاقدة مع لاعب خط وسط الفريق عمرو السولية لمدة موسمين مقبلين بالإضافة إلي الموسم المتبقي في عقدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر عمرو السولية عبر صفحتة الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً الحمد لله الذي أكرمني بفضلة.

وأضاف: 3 سنوات جديدة أتشرف وأفتخر بهم بتمثيل النادي الأهلي.

وواصل أسعي إلي كتابة تاريخ جديد ومزيد من البطولات مع أعظم نادي في الكون.

وأختتم:شكراً جمهور الأهلي العظيم علي الدعم الدائم.

ومن جانبة حازم الحديدي وكيل عمرو السولية، أن قرار تجديد اللاعب مع الأهلي كان من أسبوعين وليس اليوم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر"جمهور التالتة" النادي الأهلي كان قد أنهى الاتفاق مع عمرو السولية من أسبوعين، ولكنهم فضلوا تأجيل الأمر لليوم".

وزاد" عمرو السولية يتمتع بالنجومية، ولديه ثبات في المستوى خلال السنوات الأخيرة، وهو من الركائز المهمة للنادي الأهلي".

وأكمل" اللاعب تعرض لهجوم كبير من السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة من أجل الضغط على اللاعب للتجديد، وهو من الأساس كان قد قام بتجديد التعاقد مع الفريق".

وزاد" عمرو السولية لا غنى عنه في النادي الأهلي، ولم يتحدث أي شخص في النادي الأهلي على اي أمر يخص بنود التعاقد، واللاعب لم يكن له أي طلبات خاصة من أجل تمديد التعاقد".

وواصل" تجديد التعاقد لم يتم خلال الفترة الأخيرة بسبب إرتباطات النادي الأهلي في بطولة الدوري وأفريقيا، وعنالأحاديث الخاصة بالإحتراف أي لاعب يتمنى خوض هذه التجربة".

واختتم" كان هناك عروض للاعب من الدوري الإماراتي فقط، ورسالتي لجمهور الأهلي أن كل اللاعبين المنتمين للنادي الأهلي يحبوا التواجد بشكل مستمر داخل الفريق".

أرقام عمرو السولية مع الأهلي

قدم عمرو السولية مستويات وأرقام رائعة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قدومة في يناير 2015 من نادي الشعب الإماراتي.

ويعتبر الموسم قبل الماضي هو الأكثر تميزاً في مسيرة السولية مع القلعة الحمراء،حيث تمكن لاعب وسط الأهلي خلالة من تسجيل 8 أهداف بجانب صناعة 6 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وكان للسولية تأثير كبير مع القلعة الحمراء في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام حيث تمكن من إفتتاح التسجيل للنادي الأهلي في المباراة النهائية أمام غريمة التقليدي نادي الزمالك, والتي إنتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد, وتتويجة بالنجمة التاسعة لبطولة دوري الأبطال الإفريقي.