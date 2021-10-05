بالأصفر الساطع.. نسرين طافش تستقبل فصل الخريف

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استقبلت الفنانة السورية نسرين طافش، فصل الخريف بإطلالة مبهجة وحيوية، تعكس جمال الطبيعة ونقاء قلبها الذي كثيرًا ما يصدر الطاقة الإجابية لمتابعيها.

دوت الخليج يستعرض أحدث إطلالات النجمة السورية نسرين طافش.

نسريت طافش تخطف أنظار متابعيها

نشرت طافش عدة صور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلالهم من أمام إحدى المناظر الطبيعية بفستان باللون الأصفر الساطع وهيلز باللون الأبيض.

واعتمدت نسرين تسريحة شعر انسيابية مع ميكاب نهاري هادئ، أبرز جمالها، وعلقت قائلة: "على الرغم من حريتنا في التفكير والتصرف، نحن مرتبطون معًا مثل النحوم في السماء بروابط لا تنفصل.. لا يمكن رؤية هذه الروابط لكننا يمكن أن نشعر بها".

نسرين طافش تهنئ الشعب السعودي

وعلى الجانب الآخر، حرصت الفنانة نسرين طافش على تهنئة الشعب السعةدي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، فنشرت صورة لها بالعبائة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها، قائلة: “كل عام و المملكة العربية السعودية بألف خير بمناسبة اليوم الوطني السعودي”.

نسرين طافش تستعد لطرح أزمة قلبية

يستعد كلا من الفنانة نسرين طافش والفنان خالد سليم للتعاون لأول مرة في عمل سينمائي جديد بعنوان «أزمة قلبية» اذ بدأو في تصوير أولى مشاهد العمل بداية من اليوم الأحد الموافق 15 من شهر أغسطس، ترقبا لطرحه خلال موسم الأفلام الشتوية.

وأحتفلت الفنانة نسيرين طافش عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بالبدء بتصوير فيلم «أزمة قلبية»، فكتبت: “"مساء الفل من القاهرة ام الدنيا .. بدأنا اليوم بعون الله، تصوير فيلم (في القلب) مع النجم الراقي خالد سليم و المخرج المبدع مرقس عادل انتاج شركة ريماس للانتاج الفني للدكتور اسحاق ابراهيم، سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ و د.عادل مرسي".

أبطال فيلم أزمة قلبية

وكشفت نسرين طافش عن أبطال العمل قائلة: “ و نخبة من نجوم الفن الفنانتان القديرتان سوسن بدر و هالة فاخر و النجوم منة فضالي اوستين إسحاق، انجي كيوان، طوني ماهر .. القصة جديد و مختلفة و جميلة جدا يا رب تعجبكم و تدخل قلوبكم زي ما دخلت قلبي و الله ولي التوفيق".