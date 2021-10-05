إبراهيم الديب يكشف لـ دوت الخليج عن أجندته التشريعية بلجنة الزراعة في دور الانعقاد الثاني«فيديو»

/654516/إبراهيم-الديب-يكشف-لـ-تحيا-مصر-عن-أجندته-التشريعية-بلجنة-الزراعة-في-دور-الانعقاد-الثانيفيديو

قال النائب ابراهيم الديب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الفصل التشريعي السابق شهد العمل بما يخدم مصلحة المواطن وبما يدعم الدوله المصرية، موضحا أن دور الانعقاد الثاني سيشهد مزيد من الاعمال لتحقيق مصالح المواطن وتلبية مطالبه ودعم الدوله و المشاريع القوميه للتنميه المستدامه وتحقيق ورؤية مصر 2030 .

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افصح النائب إبراهيم الديب عن اجندته التشريعية بلجنة الزراعة موضحا أنه سوف يستكمل ما بدأه الزملاء السابقين، باللجنة، موضحا ان قانون الزراعه التعاقديه سينال مناقشات موسعة حيث أنه صدر منذ 2014 ولم تصدر لائحته التنفيذيه حتي الان و هذا القانون هام لانه ينص علي تحديد اسعار المحاصيل وخصوصا الاستراتيجية، مثل الارز والقمح مشيرا إلى انه سيتم المطالبه برفع سعر توريد بنجر السكر لان تكلفة انتاج بنجر السكر مرتفعه جدا علي المزارعين.

ابراهيم الديب يطالب بوجود أليات لدعم المزارعين

واوضح أنه يجب أن يكون هناك أليات لدعم المزارعين لزرع مساحات اكبر من بنجر السكر وتعويض الفلاحين لان تكلفة الزراعه مرتفعة وهامش الربح منخفض. وتطرق الديب في حديثه عن محصول القطن موضحا أنه في ظل توجه القيادة السياسيه الاهتمام بمحصول القطن فقد وصل سعر القطن الي اعلي سعر في التاريخ المصري حيث بلغ سعره 5260ج للقنطار وهذا انجاز كبير وتعويض للمزارعين خاصة الصغار.

المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات

وأكد النائب ابراهيم الديب على أهمية المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات هو الذي يضمن للمواطن المصري ان الفاكهه او الخضار الذي يتناوله امن وخالي تماما من اي عناصر ثقيله، موضحا أنه سيطالب بأن يكون لهذه المعامل منافذ في كل اسواق الجملة والتجزئه واماكن توزيع الخضار والفاكهه للحفاظ علي صحة المواطنين وذلك من باب التوجه لبناء الانسان المصري.