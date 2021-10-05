«نزيف على الأسفلت ».. مصرع وإصابة 36 شخصًا في حوادث مختلفة بالمحروسة

/654519/نزيف-على-الأسفلت--مصرع-وإصابة-36-شخصا-في-حوادث-مختلفة-بالمحروسة

شهدت بعض محافظات المحروسة، حوادث طرق، اليوم الثلاثاء، ومن أبرزها «إصابة 22 شخصاً في حادث تصادم سيارتي أجرة على الطريق الزراعي بأسوان ومصرع وإصابة 11شخصاً على طريق سوهاج البحر الأحمر ومصرع سيدة أثناء عبورها السكة الحديد في سوهاج وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالجيزة».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حوادث اليوم الثلاثاء

إصابة 22 شخصاً في حادث تصادم سيارتي أجرة على الطريق الزراعي بأسوان

شهد الطريق الزراعي الشرقي أسوان – القاهرة، حادث تصادم سيارتي أجرة مما أسفر عن إصابة 22 شخصاً، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إشارة من عمرو أحمد، مشرف الإسعاف، يفيد بوصول بلاغ لغرفة العمليات عن وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى بدائرة قرية أبو الريش بمركز أسوان.

مما أسفر الحادث عن إصابة 22 شخصاً جارى نقلهم بواسطة الإسعاف إلي مستشفى أسوان الجامعى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

مصرع وإصابة 11شخصاً على طريق سوهاج البحر الأحمر

«نزيف على الأسفلت ».. شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم عند نقطة الكيلو 110 اتجاه البحر الأحمر، حادث مأسوي في انقلاب سيارة سوزوكي، مما نتج عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مستشفى سوهاج العام والمستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر ووجود متوفى ومصابين، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا.

وبالفحص والأنتقال أتضح من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب سيارة ومتوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي الكيلو 110 اتجاه البحر الأحمر، أتضح أنه أثناء سير السيارة «سوزوكى» قيادة المدعو «طارق ح ا ف» 26 سنة سائق ويقيم دائرة طهطا، اختلت عجلة القيادة بيده ما إدى لانقلابها على جانب الطريق

مصرع سيدة أثناء عبورها السكة الحديد في سوهاج

لقيت سيدة مصرعها، إثر اصطدام قطار القاهرة أسوان بها خلال عبورها لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بدائرة قسم أول سوهاج، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوفاة سيدة اصطدم بها قطار بدائرة القسم وتم نقلها إلي مستشفى جثة هامدة ولم تتوقف حركة سير القطارات.

وبالفحص والأنتقال أتضح من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج، باصطدام قطار بسيدة ووفاتها بناحية دائرة قسم أول سوهاج، وأتضح أنه أثناء مرور القطار أسوان – القاهرة اصطدم بالمدعوة «نورا ا م» 39 سنة ربة منزل وتقيم بناحية دائرة مركز سوهاج حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما نتج عنه وفاتها.

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالجيزة

إصيب شخصان، نتيجة حادث تصادم سيارتين ملاكي وأجرة داخل نفق الشيراتون للقادم من شارع مراد وصولًا إلى كورنيش النيل بالجيزة، مما نتج إلى ظهور كثافات مرورية، وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين إلي المستشفى وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارا من الخدمات المعينة بشارع مراد بالجيزة، بوقوع حادث مرورى فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.