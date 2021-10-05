أسماء مصطفى:«محستش أن الفيس بوك وقع لأني كنت بفكر في ميعاد المسكن»

/654523/أسماء-مصطفىمحستش-أن-الفيس-بوك-وقع--لأني-كنت-بفكر-في-ميعاد-المسكن

علقت الإعلامية أسماء مصطفى على التعطل الذي أصاب مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بأنها لم تشعر بالأمر، حيث أنها لم تفكر سوى في موعد جرعة المسكن التي ستتناولها لتخفف من آلام السرطان.

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامية أسماء مصطفى على عطل مواقع التواصل الاجتماعي.

أسماء مصطفى تعيش على المسكنات

كتبت مصطفى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "مش هتصدقوا أنى محستش أساسًا أن الفيس بوك وقع ولا أى حاجة حصلت، لأنى مكنتش بفكر إلا فى ميعاد جرعة المسكن امتى".

وتابعت أسماء حديثها قائلة:" وتداركت لما جوزى سألنى قولتله مش عارفة ولا فتحته اساسًا.. هى الدنيا كده وكل واحد شايل شيلته، بس كنت هفتقدكم حقيقى.. وده يخلينا ننتبه لكلامى زمان الفيس مش مارك ده اجهزة اكبر من كده".

رسالة تحفيزية جديدة من أسماء مصطفى

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى، وجهت رسالة تحفيزية جديدة لجمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ترصد من خلالها عزيمتها القوية وإصرراها على عد الاستسلام للمرض رغم صعوبته، اذ أنها تعاني من السرطان، مشيرة إلى أنها سوف تشاركهم تجربتها مع هذا المرض، حتى تدعم جميع المرضى في محنتهم.

كتبت أسماء مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “صباح الخيرعليكم جميعًا، من باب الفضفضة لأن الصفحة بالنسبة ليه هى المتنفس الوحيد، اللى كتير بعبر فيه عن إلى جوايا، لما بكتب بوست والاقي دعوات كتير الحمد لله بفرح أوي، لأن محدش عارف مننا دعوة مين مستجابة أسرع أو مين أقرب، كلنا بنحاول نجتهد وربنا المعين الشافي”.

وتابعت أسماء: “مش بيكون هدفي من البوست نفسي وبس، لا بقول يمكن كلامي يفيد غيري أو على الأقل يصبر حد، على ابتلائه لما يشوف ابتلاء شخص آخر، الحاجة الثانية أن الصفحة، وده من فضل ربنا عليها الالاف الناس، معرفش فيهم إلا عدد قليل جدًا، لكن بينا تواصل ومحبة وثقة لوجه الله، مش مجاملات بين أصدقاء أو معارف”.

أسماء مصطفى تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

وحرصت أسماء مصطفى على طمئنة جمهورها على آخر تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية جديدة، مشيرة إلى أن المولى عز وجل كتب لها عمر جديد، لكنها لم تستطع إزالة الورم.

أسماء مصطفى تنجو من الموت

كتبت أسماء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد لله رب العالمين كما لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اتاخرت عليكم بس عارفة انكم بتعذرونى، وعايزة اقولكم انى فعلا زى ما بتقول ربنا كتبلى عمر جديد وقدر ولطف. تفاصيل صعبة لكن اكيد الدعوات الصادقة لوجه الله هى الى نجتنى".

وتابعت: "أنا لسه عندى مشوار مع العلاج والحمد لله لثانى مرة مقدرتش اتخلص من الورم اللعين كليًا ولسه هكمل علاج، لكن ربنا نجانى الحمد لله وأكيد ليه حكمة وأكيد ده الخير.. وربنا يسامحنى على كل يوم كنت بصحتى ومصحتش احمد ربنا عليه"

وطالبت أسماء جمهورها بالدعاء قائلة: "أيها الاصحاء اشكروا الله وادعوا لجميع المرضى.. بشكركم من قلبى على دعواتكم ربنا يحفظكم".