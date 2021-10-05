فيديوجراف- اليوم العالمى للمعلم.. المدرس على رأس اهتمامات الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا للعلم والعلماء، وتشجيع البحث العلمى. وبهذه المناسبة، أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لكل مُعلم ومُعلمة يحملون على عاتقهم رسالة سامية تتمثل فى نشر العلم وإنارة العقول فى مختلف المجالات والعلوم بين أبنائنا الطلاب، ويحرصون كل الحرص على بذل أقصى طاقاتهم من أجل هذا الهدف السامى، بجانب سعيهم الدؤوب نحو غرس القيم والمُثل العليا والقدوة الحسنة لأبنائنا.

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