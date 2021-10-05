صور.. سامح شكرى يبحث مع سكرتير مجلس الأمن الروسى تطورات الأوضاع بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، بسكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، حيث تم تناول سُبل دفع ملفات التعاون الثنائى فى إطار متانة وتنوع العلاقات بين القاهرة وموسكو، فضلاً عن عدد من القضايا الدولية والإقليمية التى تهم البلديّن.





وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أشاد خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية من قوة دفع وزخم كبيريّن على كافة المستويات، مشدداً على أهمية الحفاظ على وتيرة التطور الذى تشهده كافة أوجه العلاقات الثنائية بين الدولتيّن خلال المرحلة الحالية، فضلاً عن أهمية مواصلة تكثيف التشاور السياسى والتنسيق المستمر بينهما، معرباً عن تقديره لقرار الجانب الروسى باستئناف حركة الطيران المنتظم إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول أيضاً عدداً من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الوزير شكرى على دعم مصر لخارطة الطريق السياسية التى أقرها الليبيون، وأهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المُقرر وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية وأى تواجُد أجنبى من الأراضى الليبية؛ فضلاً عن تطورات القضية الفلسطينية ومساعى مصر المتواصلة لإحياء مسار السلام، وجهودها الحالية دعماً لمتطلبات الإعمار والتنمية فى الأراضى الفلسطينية.

كما تطرق المسؤولان أيضاً إلى مستجدات الأوضاع فى سوريا، والجهود الرامية لإنهاء الأزمة هناك بحيث تستعيد سوريا مكانها ودورها فى الصف العربى، بالإضافة الى التطرُّق إلى التطورات الأخيرة على المشهد الأفغانى، وكذلك مُجمل القضايا التى تمثل تحدياً على الصعيد الإقليمى والدولى.

واتفق الجانبان فى ختام المباحثات على أهمية مواصلة التشاور بين البلديّن على ضوء الرغبة المصرية والروسية المشتركة فى تنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.