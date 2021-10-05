فيديو.. محافظة الجيزة تسترد 40 ألف م2 أراضى أملاك دولة بالواحات البحرية

جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مركز الواحات البحرية فى إزالة 40.615 م2 تعديات على أراضى أملاك الدولة حيث تم تنفيذ 20 قرار إزالة لتعديات شملت أسوارا ووحدات غير مسكونة مبنية من بلوك الحجر الجيرى ومسقوفة بالخشب وذلك بنطاق قرى منديشة والقبالة ومنطقة مثلث العجوز بمركز الواحات البحرية.

بالإضافة إلى إزالة عدد من الأسوار مقامة ببلوك الحجر الجيرى بأطوال مختلفة وسواتر من جريد النخيل وتشوينات ترابية إلى جانب إزالة تعدى على مساحة 1.800م2 عبارة عن شقة سكنية غير مسكونة بمنطقة السلخانة بقرية القصر.

تأتى الحملات فى إطار التصدى لكل متعدى على أراضى أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والحفاظ على أراضيها.

وشهدت الحملات تواجد ميدانى صبرى شاكر رئيس مركز الواحات البحرية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية.