كوميرسانت: موسكو والقاهرة قريبتان أكثر من أى وقت مضى والرؤى بينهما ”دوليا”...

نشرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية واسعة الانتشار فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، مقالا تحت عنوان "روسيا ومصر قريبتان أكثر من أى وقت مضى"، حيث أبرزت خلاله درجة الوفاق غير المسبوقة بين موسكو والقاهرة، مشيرة إلى تتطابق وجهات النظر الروسية والمصرية حول المشاكل الدولية بنسبة 100 % تقريبا.

وقالت الصحيفة الروسية - في مقالها - "إن هذا التطابق اتضح خلال المحادثات بين وزيري خارجية البلدين سيرجي لافروف وسامح شكري، التي عقدت في موسكو أمس الاثنين"، لافتة إلى أن هذه هي المحادثات الثانية بين لافروف وشكري في أقل من أسبوعين، بالتزامن مع ذلك يستمر تطوير الاتصالات الثنائية بين البلدين.

وأشارت إلى أنه في العام المقبل من المقرر استئناف الاجتماعات وفق صيغة "2 + 2" التي توقفت بسبب الوباء، والتي يشارك فيها وزيرا الخارجية والدفاع من كلا البلدين، مؤكدة أنه بشكل عام يجري التخطيط للعديد من الخطوات المهمة في العلاقات الروسية المصرية في عام 2022.

واختتمت الصحيفة مقالها بالقول "تحتفي القاهرة وموسكو بالإنجاز الرئيس لهذا العام، وهو استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية على البحر الأحمر"، موضحة أن حل القضايا الأخرى في العلاقات الثنائية بين البلدين يجري عبر مباحثات متأنية، مؤكدة أن التعاون الاستراتيجي ومصالح السياسة الخارجية المتبادلة تحتم البحث عن حلول وسط.