رابط نتيجة التحويل بين المدارس 2021، محل بحث فى محرك البحث جوجل لفترة طويلة، حيث يرغب الآلاف من الطلاب التحويل من مدرسة إلى أخرى وفقًا للأقرب جغرافيًا، وذلك مع بدء العام الدراسي الذى سينطلق خلال أيام.

دوت الخليج

رابط نتيجة التحويل بين المدارس 2021

ونرصد فى التقرير التالي خطوات الحصول على رابط نتيجة التحويل بين المدارس 2021، والذي تمت إتاحته فى الفترة من 7 يوليو وحتى يوم 15 أغسطس الماضي.

ولكل إدارة تعليمية، موقع خاص بالتحويل حيث أنه متاح لدى محافظة الجيزة التحويلات، وفقًا لما هو منشور على الصفحة الرسمية للمحافظة، حيث أتاحت طريقة التحويلات على مستوى محافظة الجيزة، وهو ما تم تحديده لأولياء الأمور للطلاب الراغبين فى التقديم.

واتاحت وزارة التربية والتعليم، طلب التقديم للتحويل إلى المدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة، كما تمت الإشارة إلى أنه من حق أولياء الأمور التقدم بطلب تحويل واحد فقط ويمكن تعديله حتى نهاية مدة التقديم 20/8/2021.

وننشر فى التقرير التالي الخطوات التى يلزم اتباعها بالنسبة للحصول على نتيجة التحويل الإلكتروني بين المدارس.

خطوات الحصول على رابط نتيجة التحويل بين المدارس 2021

أولًا يلزم الدخول إلى موقع التحويل بين المدارس من خلال الدخول إلى الرابط التالي. https://www.cairogovresults.com/Transfers/Search.

وأيضًا يجب على الطالب اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة التحويل الإلكتروني من خلال القائمة الرئيسية للموقع.

كما يلزم أيضًا كتابة كافو البيانات الخاصة بالطالب الساعي إلى التحويل من مدرسة إلى أخرى، وذلك بواسطة الرقم القومي والاسم وأيضًا تاريخ الميلاد وأخيرًا محافظة الإقامة.

اقرأ أيضًا: رابط تسجيل المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

يلزم على الطلاب الراغبين فى التحويل من مدرسة إلى أخرى، كتابة كافة البيانات الخاصة بالمدرسة المقيد لديها بها والراغب فى التحويل إليها.