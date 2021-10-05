/654517/عمرو-الدسوقي-ينصح-إدارة-المصري-البورسعيدي-بشأن-أزمة-أحمد-رفعت

أكد عمروالدسوقي، نجم المصري البورسعيدالسابق، أن ما يحدث خلال أزمة أحمد رفعت وإدارة الفريق خاطئ للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" لا يوجد فائز في الأزمة الحالية بين أحمد رفعت وإدارة النادي المصري، ولابد أن يتحدث صوت العقل في هذا الأمر، من أجل حل الأمور سريعا، لأن أحمد رفعت من الركائز الأساسية للنادي المصري".

وتابع" أحمد رفعت قيمة فنية كبيرة للنادي المصري ولابد أن يعرف المسئولين أنه يستحق القيمة المالية الذي يستحقها والأهم تواجده مع الفريق خلال الفترة القادمة وعدم الاستغناء عنه".

وزاد" صوت العقل يقول أن النادي يستفيد من بيع اللاعب إذا أراد الرحيل والعقوبات المالية لن تكون مفيدة لأي طرف، والنادي المصري كبير ويجب أن يتم إحترام تاريخة الكبير".

واختتم" يجب أن يكون هناك إجتماع بين الإدارة واللاعب لحل الأزمة الحالية من أجل الإستعانة بخدماتة خلال الفترة القادمة في المعترك الأفريقي والدوري المصري".

وكان النادي المصري قد أعلن تعاقدة مع المدير الفني معين الشعباني لمدة موسمين بعدما رحل الشعباني عن القيادة الفنية لفريق الترجي الرياضي التونسي

ويعاون الشعباني في جهازة الفني مجدي تراوي نجم منتخب تونس الأسبق وذلك في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية و أحمد الشملة عضوًا المجلس.

تصريحات معين الشعباني

وقال معين الشعباني: أبحث عن تحدٍ جديد في الدوري المصري، وأتيت هنا لتسطير تاريخ جديد لي في مصر، ولدّى طموحات كبيرة مع المصري.

وتابع الشعباني: وافقت على عرض المصري بعدما وجدت جدية كبيرة، ورغبة في التعاقد معي، والدوري المصري دوري قوي وكبير ويضم عدداً كبيراً من أقوى الأندية المعتادة على المنافسات القوية.

وحول قبوله تدريب فريق جماهيري، قال معين الشعباني: اعتدت خلال سنوات في الترجي على الضغط الجماهيري وقادر على التعامل معه، وواثق من قدرتي على ترك بصمة واضحة في الدوري المصري.

بدأت مجال التدريب في سنِ مبكرِ، وهو ما جعلني أصل إلى الترجي التونسي وأحقق البطولات على مستوى تونس والقارة الأفريقية.

وأضاف الشعباني: وافقت على تدريب المصري لأني أرغب في التحدى مع الأهلي والزمالك وبيراميدز والمنافسة على البطولات، كما أنني متعود على الضغط الجماهيري لأني دربت الترجي التونسي وأكثر ما نحتاجه في الفترة الحالية الهدوء والتركيز لتحقيق آمال الجماهير البورسعيدية.

وتابع: أحتاج وقت للجلوس مع اللاعبين والتعرف على قدراتهم قبل طلب التعاقد مع اللاعبين، والتفاوض كان سلسًا؛ لأن هدفنا كان واحد وهو قبول التحدى والمصلحة واحدة.

وواصل: سأحاول أن أترك بصمتي على الدوري المصري، الذى يعد من أقوى الدوريات في أفريقيا، واللاعبون التوانسة تركوا أثرًا إيجابيًا في الأندية التي يلعبون لها.