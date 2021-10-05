/654524/رئيس-المصري-الديمقراطي-يهنئ-السفيرة-مشيرة-خطاب-والأعضاء-الجدد-للقومي-لحقوق-الانسان

هنأ رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، السفيرة مشيرة خطاب، الرئيس الجديد للمجلس القومي لحقوق الانسان، وأعضاء المجلس الجُدد، متمنيا لهم التوفيق في عملهم.

دوت الخليج

و أكد فريد زهران أهمية إعادة تشكيل المجلس وأنها خطوة مهمة و ترتبط بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

رئيس المصري الديمقراطي يهنئ السفيرة مشيرة خطاب والأعضاء الُجدد للقومي لحقوق الانسان

و تمنى التوفيق لأعضاء المجلس في تحديد أولويات العمل في الفترة المقبلة، خاصة في ملفي الحقوق المدنية والسياسية، و الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية، مؤكداً أن جميع القضايا الحقوقية لها نفس الأهمية.

و قدم زهران خالص شكره للأستاذ محمد فايق الرئيس السابق للمجلس و كل الأعضاء الذين بذلوا جهدا مشكوراً و مقدرا بكل صدق و موضوعية لدعم حقوق الانسان في مصر .

ودعى للتنسيق بين الهيئات واللجان المختصة بالعمل في المجلس و بين كافة المهتمين بحقوق الإنسان والتعاون أيضاً بينها وبين الأحزاب .