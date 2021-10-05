/654524/رئيس-المصري-الديمقراطي-يهنئ-السفيرة-مشيرة-خطاب-والأعضاء-الجدد-للقومي-لحقوق-الانسان
هنأ رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، السفيرة مشيرة خطاب، الرئيس الجديد للمجلس القومي لحقوق الانسان، وأعضاء المجلس الجُدد، متمنيا لهم التوفيق في عملهم.
دوت الخليج
و أكد فريد زهران أهمية إعادة تشكيل المجلس وأنها خطوة مهمة و ترتبط بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
رئيس المصري الديمقراطي يهنئ السفيرة مشيرة خطاب والأعضاء الُجدد للقومي لحقوق الانسان
و تمنى التوفيق لأعضاء المجلس في تحديد أولويات العمل في الفترة المقبلة، خاصة في ملفي الحقوق المدنية والسياسية، و الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية، مؤكداً أن جميع القضايا الحقوقية لها نفس الأهمية.
و قدم زهران خالص شكره للأستاذ محمد فايق الرئيس السابق للمجلس و كل الأعضاء الذين بذلوا جهدا مشكوراً و مقدرا بكل صدق و موضوعية لدعم حقوق الانسان في مصر .
ودعى للتنسيق بين الهيئات واللجان المختصة بالعمل في المجلس و بين كافة المهتمين بحقوق الإنسان والتعاون أيضاً بينها وبين الأحزاب .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس المصري الديمقراطي يهنئ السفيرة مشيرة خطاب والأعضاء الُجدد للقومي لحقوق الانسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.