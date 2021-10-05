نشوى مصطفى بعد إعلان عودة توفيق عبد الحميد للفن: «أخيرا الأستاذ راجع»

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أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها البالغة بعودة الفنان القدير توفيق عبد الحميد للساحة الفنية من جديد بعد غياب دام طويلا، وذلك من خلال مشاركته في إحدى الأعمال الدرامية في رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد تعليق نشوى مصطفى بعودة توفيق عبد الحميد للتمثيل

نشوى مصطفى ترحب بعودة توفيق عبد الحميد للتمثيل

أعادت مصطفى نشر إعلان توفيق عبد الحميد عودته للفن من خلال إحدى مسلسلات رمضان القادم، وعلقت عليها قائلة: “الله الله الله.. أخيرًا الأستاذ راجع بإذن الله هنتفرج على إبداع عظيم وراقٍ”، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

الجدير بالذكر أنه، أعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد عودته رسميًا للساحة الفنية من جديد، بمسلسل درامي خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022، اذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "إن شاء الله فى رمضان القادم قد أكون ضيفًا عليكم فى مسلسل جديد.. الله المستعان".

عودة توفيق عبد الحميد للفن

وكان قد تحدث عبد الحميد في وقت سابق عن صعوبة عودته للفن بسبب معاناته من مشاكل غضروفيقة، اذ قال: “ما زلت متأثرًا بالانزلاق الغضروفي ومهنة التمثيل قاسية وشاقة وتتطلب من الفنان بذل مجهود ذهني وعضلي كبير لا يتناسب حاليًا مع حالتي الصحية”.

وكان قد شارك عبد الحميد جمهوره مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالهم وهو مستلقي على الفراش يداعب كلبيه، وعلق على الصور قائلًا: "كاجو الولد اللى فوق السرير وجوكا البنت اللى جنب السرير.. صحبة وعشرة الأيام".

توفيق عبد الحميد يحدث ضجة بظهوره بصحبة الكلاب

و أحدثت صور الفنان القدير توفقيق عبد الحميد بصحبة عدد من الكلاب، ضجة عريمة على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، خاصة أنها تعد المرة الأولى للفنان في مشاركة صورة له مع الجمهور.

وفي أول تعليق لتوفيق عبد الحميد حرص على كشف السر وراء ظهوره مع هذه الكلاب، فقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية mbc مصر: “الكلاب كائنات رقيقة وبديعة، ولديها قدرة غير عادية على فهم تعبيرات الوجه بصورة فطرية، ولم تكن لي صور شخصية من قبل على الفيسبوك حتى قررت أمس، نشر صورة لي مع كلابي التي تعيش معي في المنزل”.

وتابع توفيق حديثا موضحا: “الكلاب مرتبطة بيا بشكل غير طبيعي، لما بزعق مع حد فيهم وأخرجه، بيقعد يعيط على باب الغرفة لحد ما أدخله”.