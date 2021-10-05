/654530/سكاي-سبورت-محمد-صلاح-أفضل-لاعب-في-الدوري-الإنجليزي-تفاصيل

تصدر الفرعون المصري محمد صلاح قائمة أفضل اللاعبين في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال السبع جولات الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتفوق الفرعون المصري علي العديد من اللاعبين حيث ظهر بمستوي أكثر من رائع خلال السبع جولات التي لعبهم حتي الأنة.

وأحتل محمد صلاح المركز الأول حسب التصنيف الذي نشرة موقع سكاي سبورت البريطاني, بينما أتي في المركز الثاني اللاعب تاونسيند لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي.

بينم جاء في المركز الثالث اللاعب رافيينها لاعب نادي ليدز يونايتد, وجاء رابعاً اللاعب ميسلير لاعب ليدز يونايتد.

وخلت القائمة من تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد وزميلة بالفريق برونو فيرنانديز.

ووصل الفرعون المصري محمد صلاح إلي الأراضي المصرية قادماً من إنجلترا, إستعداداً للإنضمام لمعسكر المنتخب الوطني في الأسكندرية ومواجهة المنتخب الليبي .

هدايا صلاح

وكعادة الفرعون محمد صلاح فقد أتي إلي القاهرة محملاً ببعض الهدايا والتيشيرتات الخاصة بة لزملائة اللاعبين في المنتخب الوطني بناءاً علي طلب اللاعبين لة.

كيروش

ومن جانبة تحدث كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عن تواجد محمد صلاح قائلاً: لن نتحدث عن شخص بعينة داخل المنتخب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر وليبيا” أحترم محمد صلاح نجم ليفربول، ولكن المنتخب يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين، ويجب أن نتكاتف من أجل تحقيق النجاح خلال الفترة القادمة”.

وزاد” عندما توليت تدريب منتخب مصر، ومن بعدها أدعم وأشجع كل شئ خاص وله علاقة بمصر والكرة المصرية وأنا سعيد للوصول لهذا الشعور”.

وأكمل” منتخب مصر محظوظ بتواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين وسيكون لهم إفادة كبيرة خلال الفترة القادمة، والأهم هو تحقيق حلم المصريين بالتواجد في كأس العالم”.

وواصل” منتخب ليبيا قوي ومنظم، ولكننا نستطيع التعامل مع الأمر ونحترمهم داخل أرض الملعب من أجل الوصول لمبتغانا والفوز بالمباراة القادمة في مصر قبل الذهاب إلى ليبيا”.

مباراة مصر وليبيا

وأضاف خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر وليبيا” لا أفكر في تصدر ليبيا للمجموعة، والحديث عن الحسابات يجب أن يتم الحديث عنها من جانب العلماء والمهندسين”.

وزاد” الحسابات غير منطقية في كرة القدم، وهذه اللعبة لا تعترف سوى بالإجتهاد وتحقيق النتائج الإيجابية”.

وأردف” لم نقوم بالتجهيز الكافي لمبارتي ليبيا لأننا تواجدنا لمدة 5 أيام فقط وهذا الأمر صعب للغاية، ولكن بدعم الجماهير المصرية نستطيع الفوز بالمباراة”.