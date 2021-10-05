التعليم: لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير الترببة والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، مشددا على أن الحضور يومى وإلزامى مع الحفاظ على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابى لحالة إصابة تتم المتابعة الصحية بدون غياب المخالط.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بالفيديو كونفرانس، مع مديرى المديريات التعليمية بالمحافظات، لاستعراض الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021 - 2022 بحضور الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، وعدد من قيادات وزارتى التربية والتعليم والصحة والسكان.

ونبه حجازى على مديرى المديريات بالانتهاء من وضع الجداول المدرسية ووضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول لتحقيق سبل التباعد الاجتماعى بين الطلاب، ومن بينها استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية ووفقا لظروف كل محافظة، وضرورة الالتزام بما جاء بالكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021 - 2022، الصادرة من وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى، والتى تم رفعها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس، مع عدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقى اللقاح أو يتم أخذ مسحة له مرتين أسبوعيا حتى يتلقى اللقاح حرصا من الدولة على صحة أبنائها.

وأشاد حجازى بالتعاون مع وزارة الصحة فى العديد من المجالات، ومن بينها توفير عام دراسى آمن وفق خطة وقائية تعمل على الحفاظ على جميع عناصر المنظومة التعليمية، مشددا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا فى المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدى ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أوالدخول للفصول تحقيقا للتباعد الاجتماعى.

كما وجه مديرى المديريات بتشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة؛ بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية، لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية الواردة فى خطة وزارة الصحة، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما يجب توافر الموارد اللازمة والمناسبة لتطهير الأسطح ودورات المياه بالكلور السائل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وأكد الدكتور علاء عيد، أهمية الاجتماع وذلك إنطلاقا من الدور الوقائى فى الاكتشاف المبكر للأوبئة والالتزام بمعايير الشروط الصحية الواجب توافرها واتخاذها داخل المنشآت التعليمية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس، وذلك من خلال الالتزام بتطعيم جميع الفئات العاملة بالمنشآت التعليمية والمتابعة والإشراف لتنفيذ خطة القطاع الوقائى والتحليل الدورى لبيانات الغياب والحالات المكتشفة وتقييم المخاطر ومتابعة المخالطين للحالات والحد من انتقال العدوى ورفع الوعى لجميع الفئات المشاركة فى العملية التعليمية ومشاركة أولياء الأمور لتوعية الطلاب، متمنيا عام دراسيا ناجحا وآمنا للجميع وخاصة أبنائنا الطلاب.