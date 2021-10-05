مدبولى: تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية يحظى باهتمام الحكومة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية بمحافظة الجيزة، ورفع كفاءة المحاور المرورية المؤدية إليها، فى اجتماع حضره الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.





وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أن تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية ورفع كفاءة المحاور المرورية المؤدية إليها، يحظى باهتمام كبير على أجندة أولويات الحكومة فى هذه المرحلة، وعلى الأخص تطوير منطقة أهرامات الجيزة التى ستتضاعف أهميتها مع افتتاح المتحف المصرى الكبير بها، لافتاً إلى أنه يتم متابعة هذه الأعمال بصفة دورية مع محافظ الجيزة.

وأكد وزير السياحة والآثار، على التنسيق الذى يتم مع محافظ الجيزة من أجل تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمناطق السياحية والأثرية بمحافظة الجيزة، والطرق المؤدية إليها، وأعمال رصفها، وكذا رفع كفاءة المبانى بالمنطقة، وتطوير المصارف والترع، وإزالة المبانى المخالفة.

وأشار إلى أنه يتم العمل حالياً على زيادة الطاقة الفندقية بالفنادق بالمحيطة بمنطقة أهرامات الجيزة وتطويرها ورفع كفاءتها، فى إطار جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات السياحية، وهناك تكليفات من رئيس الوزراء بتيسير الإجراءات والموافقات والتراخيص اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال.

وشرح محافظ الجيزة، خلال الاجتماع، أعمال تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، ومنطقة هضبة الأهرامات، حيث تناول موقف تطوير مصرف المريوطية، مستعرضاً الوضع قبل التطوير، حيث المخلفات تملأ الترعة وعلى جانبيها وتأثير ذلك على السيولة المرورية والبيئة، والوضع أثناء التطوير، ثم الوضع الحالى الذى يشهد مظهرا حضاريا مميزا للطرق ومجرى ترعة المريوطية.

كما تطرق المحافظ إلى استعراض موقف الإزالات بمنطقة نزلة السمان وتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بسرعة تسكين المواطنين المنتقلين من المنطقة فى مشروع الإسكان البديل بحدائق أكتوبر.

من جانبه عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، مخطط تطوير المنطقة المحيطة بمنطقة هضبة الأهرام والمتحف المصرى الكبير، لافتاً إلى أن المخطط يستهدف تعظيم القيمة التراثية والاقتصادية والسياحية لهذه المنطقة التراثية، من خلال إنشاء مركز خدمات سياحية تراثية، يتكون من مناطق صناعات حرفية تراثية، ومركز تأهيل وتدريب سياحى، ومركز مؤتمرات، مع تعظيم القيمة الاستثمارية والسياحية للمناطق المحيطة، من خلال توفير مجموعة من الاستعمالات والأنشطة الداعمة لقطاع السياحة والداعمة لطبيعة المنطقة التراثية، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق والخدمات السياحية.

وأكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن الرؤية التنموية لمنطقة أهرامات الجيزة تستهدف جعلها مركزاً للتراث الحضارى العالمى الجاذب للأنشطة الاستثمارية، والثقافية، والسياحية، والترفيهية، الداعم للقيمة الأثرية لهضبة الأهرام والحضارية للمتحف المصرى الكبير، لافتا إلى أن هذه الروية تستهدف الحفاظ على تلك المنطقة الأثرية والارتقاء بالدور السياحى لها، ومراعاة خصوصية المنطقة المكانية والتراثية والسياحية والاقتصادية والسعى لتحقيق التواؤم مع الاتجاهات الفكرية الحديثة للحفاظ على المنطقة الأثرية، وتعظيم الطلب السياحى والمردود الاستثمارى لإقليم القاهرة الكبرى.