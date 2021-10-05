ذا صن: محمد صلاح يضع شرط 8 مليون جنيه أسبوعياً للتجديد مع ليفربول

/654531/ذا-صن-محمد-صلاح-يضع-شرط-8-مليون-جنيه-أسبوعيا-للتجديد-مع-ليفربول

نشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية اليوم تقرير عن الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، يشير إلى طلب ثلاح بتجديد عقده مع الريدز قبل انتهاء تعاقده مع فريقه في العام القادم.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن محمد صلاح طالب إدارة النادي بتجديد تعاقده مع الفريق، بعد الموافقه على بعض الشروط التي قدمها للتجديد.

وطالب الدولي المصري محمد صلاح إدارة ليفربول بتجديد عقده لمدة 2025، مقابل الحصول على راتب أسبوعي 380 ألف يورو، أي ما يساوي 8 مليون جنيه مصري.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعاد فريق السيتي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة عن طريق فيل فودين، من خلال تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

وعاد مانشستر سيتي بالهدف الثاني له في المباراة والأخيرة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

موعد مباراة ليفربول واتليتيكو مدريد

يواجه فريق ليفربول بنظيره أتلتيكو مدريد يوم 19 أكتوبر، على ملعب "واند ميتروبوليتانو"، في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

1- محمد صلاح، ليفربول، 6 أهداف.

2- جيمي فاردي، ليستر سيتي، 6 أهداف.

3- ميشيل أنطونيو، وست هام، 5 أهداف.

4- برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 4 أهداف.

5- نيال موباي، برايتون، 4 أهداف.

6- إسمايلا سار، واتفورد، 4 أهداف

7- كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

8- سعيد بن رحمة، وست هام، 3 أهداف.

9- دومنيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 3 أهداف.