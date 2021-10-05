Dmc تحيي ذكرى نصر أكتوبر بعرض فيلم وثائقي عن «خطة الخداع الاستراتيجي»..فيديو

/654534/Dmc-تحيي-ذكرى-نصر-أكتوبر-بعرض-فيلم-وثائقي-عن-خطة-الخداع-الاستراتيجيفيديو

تحيي فضائيات Dmc، ذكرى نصر أكتوبر المجيد في عامها الـ48 من خلال بت فيلم وثائقي عن «خطة الخداع الاستراتيجي» لحرب أكتوبر التي من المقرر أن تبدأ احتفالاتها من الغد الموافق 6 من الشهر الجاري.

دوت الخليج يرصد احتفال قنوات dmc بذكرى نصر أكتوبر

يعرض خلال الفيلم الوثائقي شهادات وحكايات لشهود عيان عاصروا الحرب، كذلك قراءة لما فعله الرئيس الراحل أنور السادات لخداع العالم بأكمله.

نجوم الغناء يطرحون أغنيات وطنية إحتفالا بذكرى أكتوبر

وعلى نفس السياق، حرص المطرب اللبناني أدهم مروان على تهنئة أشقائه المصرين بذكرى نصر أكتوبر المجيدة بطريقته الخاصة من خلال طرح عمل غنائي جديد يحمل اسم «مصر».

وانتهي أدهم مروان من تصوير أغنيته الجديدة “مصر” والتي كتبها الشاعر أحمد شتا، وألحان جوزيف جحا، وتوزيع المايسترو الراحل طارق عاكف، والتي سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة تزامنًا مع أعياد أكتوبر، ومن المقرر أن يهديها للشعب المصري وقواته المسلحة الذين أقدموا على قهر العدو من أراضي سيناء.

وسيتم طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وتولى إخراجه المخرج المصري الراحل علي رجب، ثم استكمل إخراجه المخرج اللبناني إبراهيم كسرواني

أغنية «حكاية متتنسيش» للمطرب دياب

هذا وطرح دياب أغنيته الوطنية الجديدة التي تحمل اسم «حكاية متتنسيش» في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي،ولاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا خلال تلك الفترة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أدهم دهيمة وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إنتاج المتحدة.

ومن المقر أن تبدأ العديد من الإحتفالات الخاصة بذكرى نصر أكتوبر الـ 48 بداية من غدا الأربع الموافق 6، اذ تستعد شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة احتفالاً بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة التي بذلت فيها قواتنا المسلحة التضحيات الغالية لاسترداد الأرض والكرامة، تلك الذكرى الخالدة المحفورة في قلوب وعقول المصريين.