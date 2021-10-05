«مسلسل ما بينتهيش»..رسائل غامضة من نجوم الفن والإعلام شفرتها في «التحدي»

/654537/مسلسل-ما-بينتهيشرسائل-غامضة-من-نجوم-الفن-والإعلام-شفرتها-في-التحدي

أثار عدد كبير من نجوم الفن في مصر حيرة الجمهور في الساعات القليلة الماضية من خلال رسائل غامضة شاركوها عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي شفرتها تتلخص في كلمة «التحدي».

دوت الخليج يرصد رسائل نجوم الفن الغامضة بعنوان التحدي

هبة مجدي تثير حيرة الجمهور

حيرت الفنانة هبة مجدي جمهورها بعدما كشفت عن بدء تحدي جديد، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وفي دور لم يسبق لها أن قدمته من قبل لكنها لم تفصح عن طبيعة التحدي الجديد الذي تخوضه لأول مرة، اذ اكتفت بنشر صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”، وعلقت عليها كاتبة: "كل تجربة بدخلها هي التحدي الكبير بالنسبة لي، والمرة دي بشارك نجوم كتير ودوري غير كل الأدوار.. اتفرجوا واحكموا بنفسكم".

حنان مطاوع تشارك في عالم المنصات الإجتماعية بالتحدي

وانضمت الفنانة حنان مطاوع للتحدي، معربة عن دعمها للمنصات التي تقدم أعمالا جيدة وهادفة، دون أن تكشف عن طبيعة التحدي، اذ كتبت: "المنصات اللي بتعرض أعمال جميلة ومحترمة منصات لازم ندعمها ونشارك فيها، والتحدي عمل جديد بشارك فيه على منصة محترمة".

التحدي لا علاقة له بالغناء والتمثيل

أما عن الفنان أحمد فهمي فكشف بعض التفاصيل الغامضة عن التحدي مشيرا إلى أنه ليس في مجال الغناء أو التمثيل، بل أمر جديد تمامًا، فقال عبر حسابه على انستجرام: “أنا صحيح بمثل وبغني، بس التحدي الجاي مافيهوش أي تمثيل ولا غنا.. ومع ذلك هيكون مسلسل ما بينتهيش.. واللي هيتوقع هو إيه هيشارك معايا فيه”.

التحدي مسلسل مبينتهيش

وأعلن الإعلامي خالد عليش أيضا، مشاركته في التحدي مشيرا إلى أنه عمل لم يسبق أن قدمه من قبل، ومن المقرر الكشف عنه قريبا، موضحا أنه ليس برنامج مسابقات أو برنامج عادي أو حتى أغنية، بل هو مسلسل مبينتهيش، على حد وصفه، اذ قال: “ أنا انضميت لـ التحدي.. مسلسل ما بينتهيش، الموضوع مش برنامج مسابقات ولا غنوة ولا لقطة ولا برنامج.. دي حاجة كده مش في الكنافة.. قريبا”.

الإعلامي إبراهيم فايق ينضم للتحدي

لم يتصر التحدي علة نجوم الغناء أو التمثيل بل وصل إلى الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، انضمامه لهذا التحدي، الذي كتب عبر عبر حسابه على فيس بوك كاتبا: أهلاوي ولا زملكاوي؟ مش مهم.. المهم أكون قد التحدي.. مين جاي معانا؟.