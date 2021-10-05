قرار جمهورى بإصدار اللائحة التنفيذية لمدينة الأبحاث العلمية

جدة - نرمين السيد - وتطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلى وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمدينة. كما تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمركز من غير أعضاء هيئة البحوث بالمدينة. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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