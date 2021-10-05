النشرة المرورية: كثافات متحركة بالجيزة .. ونصائح بتجنب كورنيش النيل

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على الراديو 9090، اليوم الثلاثاء، أن الأحجام انحسرت فى منطقة أبوقير، وكفر عبده، وميدان الوزارة وكوبرى 14 مايو بمحافظة الإسكندرية، كما انحسرت الأحجام فى شارع جيهان السادات المتجه إلى حى الجامعة بمدينة المنصورة، وفى الغربية ظهرت الكثافات بشارع النحاس.

وتابع :"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بمناطق البسايتن للمتجه إلى بشتيل ودار السلام نتيجة أعمال التوسعة".

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الكثافات المرورية فى محافظة الجيزة، انحسرت فى شارع الجامعة وطالب بسلوك شارع السودان، كما ظهرت أيضًا فى البحر الأعظم وطالب بسلوك ربيع الجيزى، ونبه صابر أن اللواء محمد لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى القاهرة، ظهرت بعض الكثافات بمنطقة كورنيش النيل نتيجة الأعمال أعلى الطريق الدائرى، بسبب غلق الإدارة لمنطقة "أثر النبى" فضلًا عن التحويلة المرورية للقادم من الملك الصالح، كما طالب بسلوك طريق مجرى العيون وعين السيرة وكوبرى الحضارات لتجنب الكثافات بمحور الكورنيش، وطالب القادم من حلوان والمعادى وأثر النبى بسلوك بكوبرى شمال طرة.