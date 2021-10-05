عاجل.. قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة انتصارات أكتوبر

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 448 لسنة 2021، فى شأن العفو عن باقى العقوبة، لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021 ميلادية.





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