أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠٢١ بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام ٢٠٢١. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم، حيث بدأ الاجتماع بتقديم الرئيس التهنئة للشعب المصرى وأبنائـه مـن رجـال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة. وقد أصدر الرئيس قراراً بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازی عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوى إلى رتبة الفريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض السجناء بمناسبة عيد القوات المسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.