التعليم: الحضور يوميا وإلزاميا بالمدارس 

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.

وطالب بتوفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فتتم المتابعة الصحية بدون غياب المخالط.

وعقدت الوزارة، اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات؛ لاستعراض الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021 /2022، في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشاد الدكتور رضا حجازي بالتعاون مع وزارة الصحة فى العديد من المجالات، ومن بينها توفير عام دراسى آمن وفق خطة وقائية تعمل على الحفاظ على جميع عناصر المنظومة التعليمية.

وشددت على تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها وكذا التأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد. وتفعيل الإجراءات اللازمة حول المنشآت التعليمية بكافة مستوياتها بالتنسيق مع مديريات( الأمن - الصحة – المستشار العسكرى بالمحافظة- المحليات) لضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

في السياق نفسه، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إن العام الدراسي ينطلق يوم السبت 9 أكتوبر.